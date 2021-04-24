أمير الجوف يطلع على تقرير عن مشاركة المنطقة بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الدليل التعريفي الشامل للمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم ، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ ابراهيم بن نزال السليمان ، الذي أطلع سموه على الأهداف الفرعية وفروع المسابقة السبعة ومجموع الجوائز وأعداد المتسابقين والمتسابقات ومراحل التحكيم، والإرشادات العامة التي تضمنها التقرير للمتسابقين والمتسابقات،كما اطلع سموه على التقرير الخاص عن مشاركة المنطقة في المسابقة .

ونوه سموه بالجهود التي بُذلت في المسابقة بجميع مراحلها، مؤكداً أنها تأتي امتداداً للعناية الكريمة في نشر علوم القرآن، وصناعة جيل متعلم، وحافظٍ لكتاب الله، ضمن جهود حكومة المملكة، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الآمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والازدهار.