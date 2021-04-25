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أمانة عسير تبدأ بإحلال مشروع نظافة مدينة أبها

أمانة عسير تبدأ بإحلال مشروع نظافة مدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=976489
المناطق - عسير

بدأت أمانة منطقة عسير خطتها التنفيذية لإحلال مشروع نظافة مدينة أبها الجديد ، حيث تم البدء التدريجي في إحلال المشروع ليكتمل خلال الأيام القادمة.
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن المعدات و الآليات في المشروع تتميز بتقنيات متقدمة في العمل والمخرجات و التي سخرت لها آليات وخطط رقابية وإشرافيه على مدار الساعة، للوصول إلى النتائج الايجابية تحقيقاً للأهداف الخدمية لهذا المشروع .
منوهاً بأهمية دور المواطن والمقيم للتعاون مع الأمانة وإسهامهم في نظافة البيئة من حولهم والتقيد بوضع النفايات في الأماكن المخصصة وعدم إلقاء محتوى النفايات في غير أماكنها المخصصة .
وأشار الحميدي إلى أن المشروع الجديد لمدينة أبها يأتي استمراراً للمشاريع السابقة بالإضافة إلى منظومة مشاريع النظافة القائمة .
الجدير بالذكر فإنه قد تم دعم المشروع بنحو 65 معدة و آليه ذات تقنيات متقدمة بالإضافة الى 9350 حاوية نفايات متعددة الاستخدام .

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