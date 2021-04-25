احدث الأخبار

أمين غرفة بيشة : «القهوة البيشية» فرصة استثمارية جاذبة
منطقة عسير
 أمانة عسير تبدأ بإحلال مشروع نظافة مدينة أبها
منطقة عسير
 أمانة الباحة تغلق 44 منشأة تجارية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية
منطقة الباحة
 الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل
أبرز المواد
 عشرات المستوطنون اليهود يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
أبرز المواد
 أمير الجوف يطلع على تقرير عن مشاركة المنطقة بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم
منطقة الجوف
 الاتحاد العربي يُعلن عن مسابقاته للموسم المقبل
أبرز المواد
 إمارة القصيم تستعرض أهداف تطوير وتنمية العمل التطوعي بمشاركة عدد من قادة الفرق التطوعية لخدمة 45 فريقاً بالمنطقة
منطقة القصيم
 زراعة النخيل في المدينة المنورة .. مهنة يورثها الآباء للأبناء
منطقة المدينة المنورة
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … جامع عقلة الصقور التاريخي بالقصيم
منطقة القصيم
 السفير الفرنسي : المنطقة التاريخية بجدة تمثل إرثاً عريقاً وواجهة ثقافية هامة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس جامعة المؤسس يدشن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم” الهاكاثون” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات
منطقة مكة المكرمة
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أمين غرفة بيشة : «القهوة البيشية» فرصة استثمارية جاذبة

أمين غرفة بيشة : «القهوة البيشية» فرصة استثمارية جاذبة

منطقة عسير
أمانة عسير تبدأ بإحلال مشروع نظافة مدينة أبها

أمانة عسير تبدأ بإحلال مشروع نظافة مدينة أبها

منطقة عسير
أمانة الباحة تغلق 44 منشأة تجارية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية

أمانة الباحة تغلق 44 منشأة تجارية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية

منطقة الباحة
الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أبرز المواد

أمين غرفة بيشة : «القهوة البيشية» فرصة استثمارية جاذبة

أمين غرفة بيشة : «القهوة البيشية» فرصة استثمارية جاذبة
http://almnatiq.net/?p=976495
المناطق - عسير

يسهم تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة بيشة، في تعزيز مستقبل المحافظة الاستثماري والتنموي ، مما يجعل المنطقة جاذبة للاستثمار خاصة مع استمرار إطلاق المبادرات التنموية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 .

وأوضح أمين غرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي، أن من أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا «الاسنثمار العقاري والتعدين وتجارة التمور ,وصناعة القهوة البيشية، بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى تجارية ومنتجعات وفرص استثمارية ترفيهية».

وأكد الدكتور المعاوي بأن صناعة وبيع «القهوة البيشية» يعتبر فرصة استثمارية للمجتمع المحلي للمساهمة في فتح آفاق عمل جديدة على المستوى الفردي والمؤسسي، حيث أكدت الاحصائيات في بيع القهوة البيشية عند عدد من البائعين بأن كميات البيع الشهري خارج المحافظة تجاوزت 3 طن، مما أكسبها شهرة وتميز في عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن زيادة النشاط التجاري في هذا المجال سيسهم في إيجاد المزيد من الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تبدأ بإحلال مشروع نظافة مدينة أبها

أمانة عسير تبدأ بإحلال مشروع نظافة مدينة أبها
الأمير تركي بن طلال يرعى الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة السابعة من طلبة جامعة بيشة الخميس المقبل

الأمير تركي بن طلال يرعى الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة السابعة من طلبة جامعة بيشة الخميس المقبل
بـ 173 مليون ريال.. “مباني الصفوة” توقّع عقد تمويل المرحلة الأولى لـ”الخميس جاردن” في عسير

بـ 173 مليون ريال.. “مباني الصفوة” توقّع عقد تمويل المرحلة الأولى لـ”الخميس جاردن” في عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*