أمين غرفة بيشة : «القهوة البيشية» فرصة استثمارية جاذبة

المناطق - عسير

يسهم تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة بيشة، في تعزيز مستقبل المحافظة الاستثماري والتنموي ، مما يجعل المنطقة جاذبة للاستثمار خاصة مع استمرار إطلاق المبادرات التنموية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 .

وأوضح أمين غرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي، أن من أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا «الاسنثمار العقاري والتعدين وتجارة التمور ,وصناعة القهوة البيشية، بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى تجارية ومنتجعات وفرص استثمارية ترفيهية».

وأكد الدكتور المعاوي بأن صناعة وبيع «القهوة البيشية» يعتبر فرصة استثمارية للمجتمع المحلي للمساهمة في فتح آفاق عمل جديدة على المستوى الفردي والمؤسسي، حيث أكدت الاحصائيات في بيع القهوة البيشية عند عدد من البائعين بأن كميات البيع الشهري خارج المحافظة تجاوزت 3 طن، مما أكسبها شهرة وتميز في عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن زيادة النشاط التجاري في هذا المجال سيسهم في إيجاد المزيد من الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.