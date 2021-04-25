توقعات بطقس ممطر غدًا الاثنين

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http://almnatiq.net/?p=976501
المناطق - الرياض:

قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين)، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

وأبرز المركز أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة حائل.

كما توقع أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها.

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