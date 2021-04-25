أمير حائل يرعى بعد غدٍ حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة

المناطق - واس:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بعد غد ” عن بعد ” حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لمرحلة الماجستير.



وأوضح معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن إجمالي عدد الطلبة المتخرجين لهذا العام بلغ 6232 خريجاً وخريجة لمراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، من 14 كلية و7 فروع على مستوى المنطقة بالعديد من التخصصات العلمية.



ونوّه معالي رئيس الجامعة بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله -،ما جعل المملكة تتبوأ مكانة عالية على مستوى العالم، رغم ظروف جائحة كورونا، مشيداً بما حققته المملكة من تقدم ونجاح من خلال استخدام التقنية الحديثة بالتعليم عن بُعد، دون تأثير في جودة المخرجات التعليمية.