الجوامع والمساجد التاريخية بمحافظة الوجه تستقبل المصلين منذ مايزيد عن 200 عام

المناطق - واس:

تحتضن محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك والمطلة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر ، عدداً من الجوامع والمساجد التاريخية والأثرية القديمة ،التي تأسست منذ مايزيد على ال 200 عام.



وذكر خير الدين الزركلي عندما زار مدينة الوجه في سنة 1347هـ في إحدى كتاباته عن تاريخ المدينة وجود أربعة جوامع ومساجد تاريخية، وهي مسجد الأشراف، ومسجد البديوي، ومسجد البوق، ومسجد “أبو نبوت” .



وتعد هذه الجوامع التي يعود تاريخ إنشاء أولها إلى ماقبل عام 1251 هـ, منارة للتعليم من خلال الكتاتيب وإقامة حلقات حفظ القرآن الكريم ودراسته وتدبر آياته،حيث أصبحت فيما بعد نواة تأسيس التعليم النظامي في العهد السعودي الزاهر.



عدسة “واس” بالمحافظة تواكب الإرث التاريخي وعبق الماضي الجميل ،وفنون العمارة في هذه الجوامع والمساجد التي لاتزال تستقبل المصلين حتى اليوم.