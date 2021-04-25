أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي

المناطق - واس:

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، بزيارة أئمة المسجد النبوي الشريف.



وهنأ سموه خلال لقائه بأصحاب الفضيلة بقرب ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يُعين الجميع على الصيام والقيام.



وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، على الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المنهاج الوسطي القويم والمُعتدل، وحثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة الجميع بأمر الله تعالى.