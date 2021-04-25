إغلاق 22 مسجداً في 9 مناطق وإعادة فتح 18 آخرين

المناطق - واس:

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 22 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 78 يوماً 823 مسجداً ، فُتِحَ 782 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.



وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض، وأربعة بالمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.



وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 11 منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.



ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.