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“الغذاء والدواء”: هذه هي العوامل المؤثرة في فاعلية اللقاحات

“الغذاء والدواء”: هذه هي العوامل المؤثرة في فاعلية اللقاحات

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“الغذاء والدواء”: هذه هي العوامل المؤثرة في فاعلية اللقاحات

“الغذاء والدواء”: هذه هي العوامل المؤثرة في فاعلية اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=976529
المناطق - الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعض العوامل التي قد تؤثر على فاعلية اللقاحات المضادة للأمراض المختلفة.

وبينت أن بعض العوامل قد ترجع إلى المرض نفسه، حيث يكون أداء اللقاح في بعض الأمراض أكثر من غيرها، كما أن بعض اللقاحات تكون مخصصة لمواجهة سلالات معينة من المرض.

ولفتت إلى أن اللقاحات تعد مستحضرات حيوية تساعد على رفع مناعة الجسم لمنع حدوث أمراض مثل الجدري والحصبة والدرن وشلل الأطفال وغيرها، مؤكدة أن بعض العوامل المؤثرة في فاعلية اللقاح قد ترجع إلى العمر والوراثة والتاريخ المرضي للمتلقي.

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