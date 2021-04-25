جمعية “قادر” تبوك تطرح وظيفة إدارية شاغرة

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http://almnatiq.net/?p=976533
المناطق- تبوك - فايز السميري:

أعلنت جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (مدير تنفيذي) للجنسين من حملة البكالوريوس.

وأوضحت أن من شروط التقدم للوظيفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية (إدارة أعمال، إدارة عامة، موارد بشرية، علم نفس، علم اجتماع) أو مايعادلها  وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون متفرغًا للعمل بالجمعية.

وأشارت الجمعية إلى أنه للتقديم، يمكن إرسال السيرة الذاتية عبر الإيميل التالي: [email protected]، مبينة أن آخر يوم لاستقبال الطلبات هو 24 رمضان 1442هـ.

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