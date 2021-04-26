وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في عدد من المناطق

المناطق - واس:

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها في عددٍ من مناطق المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مبادرة مبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية .



ففي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها في مركز قيا، وغداً في مركز أبو راكة، لمدة يومين لكل منهما.



وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في إدارة الدفاع المدني، فيما تقدم خدماتها الاثنين في كتابة العدل، بينما تقدم خدماتها الثلاثاء القادم في إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، وذلك لمدة يوم لكل موقع.



وفي منطقة الجوف تقدم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة القريات بمركز عين الحواس لمدة ثلاثة أيام، بينما تقدم خدماتها الأربعاء القادم في مركز إثرة لمدة يومين.



وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.