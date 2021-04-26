الفتح يتخطى التعاون برباعية في دوري المحترفين

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نجح فريق الفتح في تحقيق فوزًا كبيرا على نظيره التعاون، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمُحترفين.

اقتتح فريق التعاون أهداف المباراة في الدقيقة (11) عن طريق لاعبه ليندر تاوامبا، من رأسية سكنت يمين مرمى الفتح، ليرد الفتح سريعًا بهدف في الدقيقة (16) عن طريق لاعبه مروان سعدان.

وتفوق التعاون مرة أخرى بهدف ثان في الدقيقة (45) عن طريق مروان سعدان، لاعب الفتح بالخطأ في مرماه، وأدرك الفتح التعادل في الدقيقة (55) عن طريق سفيان بن دبكة، من تسديدة داخل منقطة الجزاء سكنت وسط المرمى.

وسجل الفتح هدفه الثالث في المباراة بالدقيقة (77) عن طريق سفيان بن دبكة، بعد تمريرة من كريستيان كويفا، سكنت يسار مرمى التعاون، قبل أن يعزز الفتح أهدافه بالرابع في الدقيقة (80) عن محمد مجرشي من تسديدة من داخل منقطة الجزاء، وقلص التعاون الفارق في الدقيقة (90+2) بتسجيل الثالث عن طريق أليخاندرو روميرو (كاكو ) من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رفع فريق الفتح رصيده إلى النقطة 38 في المركز السادس بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 41 في المركز الرابع من 26 مباراة بالدوري.