احدث الأخبار

“التجارة”: توقيف 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو وسرقة على محال في جدة
أبرز المواد
 تأجيل موعد الجرعة الثانية 6 أشهر لمن يصاب بكورونا بعد الجرعة الأولى
أبرز المواد
 الفتح يتخطى التعاون برباعية في دوري المحترفين
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في عدد من المناطق
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تواصل تقديم خدماتها في مراكز اللقاح المعتمدة في الخرج والمجمعة والدوادمي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تفتح مواقف الأمانة للمتسوقين
أبرز المواد
 “الصحة”: مرضى السكري الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا
أبرز المواد
 بتوجيه أمير الرياض ونائبه.. إطلاق حملة “سلامتنا بالتزامنا” للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 جمعية “قادر” تبوك تطرح وظيفة إدارية شاغرة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: هذه هي العوامل المؤثرة في فاعلية اللقاحات
أبرز المواد
 إغلاق 22 مسجداً في 9 مناطق وإعادة فتح 18 آخرين
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

“التجارة”: توقيف 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

“التجارة”: توقيف 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

أبرز المواد
القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو وسرقة على محال في جدة

القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو وسرقة على محال في جدة

أبرز المواد
تأجيل موعد الجرعة الثانية 6 أشهر لمن يصاب بكورونا بعد الجرعة الأولى

تأجيل موعد الجرعة الثانية 6 أشهر لمن يصاب بكورونا بعد الجرعة الأولى

أبرز المواد
الفتح يتخطى التعاون برباعية في دوري المحترفين

الفتح يتخطى التعاون برباعية في دوري المحترفين

أبرز المواد

“التجارة”: توقيف 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

“التجارة”: توقيف 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=976564
المناطق - الرياض:

أوقفت وزارة التجارة 100 معلناً ومعلنة على منصات “سناب شات – تويتر – إنستغرام”؛ إثر تورطهم في مخالفة ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية.    

وأصدرت الوزارة غرامات مالية بقيمة 165 ألف ريال بحق 10 معلنين (6 ذكور و4 إناث) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة وإيهام للمستهلك، بالإضافة للإعلان لمنتجات مقلدة.    

كما أحالت 90 معلناً ومعلنة (39 رجل و51 امرأة) نشروا 123 إعلاناً مخالفاً عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليهم.    

وشملت الأنشطة التي روج له المخالفون، العطورات والساعات والاكسسوارات، والأزياء النسائية، والأثاث، ونشاط الفوركس المحظور، والخدمات المصرفية، وتطبيقات التوصيل، وعيادات طبية.  

روابط ذات صلة

القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو وسرقة على محال في جدة

القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو وسرقة على محال في جدة
تأجيل موعد الجرعة الثانية 6 أشهر لمن يصاب بكورونا بعد الجرعة الأولى

تأجيل موعد الجرعة الثانية 6 أشهر لمن يصاب بكورونا بعد الجرعة الأولى
الفتح يتخطى التعاون برباعية في دوري المحترفين

الفتح يتخطى التعاون برباعية في دوري المحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*