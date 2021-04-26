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القبض على مُفحط صدم سيارة الشرطة وهرب في القصيم

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القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مخدرات عبر سناب شات

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القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مخدرات عبر سناب شات

القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مخدرات عبر سناب شات
http://almnatiq.net/?p=976568
المناطق - واس:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض، “وذلك لقيامهما بترويج” مواد مخدرة من خلال (سناب شات)، تمثلت في (310) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.

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