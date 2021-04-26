بلدي الرياض يقترح مواقع لإقامة ديوانيات لكبار السن في الأحياء

المناطق - واس:

طرح المجلس البلدي مبادرة لإنشاء ديوانية خاصة بالمجلس وبكبار السن في نطاق كل بلدية فرعية، وتكون تلك الديوانية في إحدى الحدائق التابعة للبلدية الفرعية، على أن يتم الاستعانة بجمعية وقار لتفعيل تلك الديوانيات.



وتابع المجلس التنسيق مع أمانة منطقة الرياض لتفعيل المبادرة التي تتوافق مع المجهودات السابقة للأمانة المتمثلة بإنشاء ديوانيات (الرعيل الأول) بحي عليشة، وحي لبن، وحي الروضة. وأثمر هذا التنسيق بإدراج المواقع المقترحة من المجلس ضمن خطة الأمانة المستقبلية في إنشاء ديوانيات جديدة للرعيل الأول، وإشراك الجمعيات ولجان التنمية ضمن البرامج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في هذه الديوانيات حسب الآلية المتبعة.