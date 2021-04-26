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نائب وزير الحج يتفقد سير عمل توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف

نائب وزير الحج يتفقد سير عمل توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف
http://almnatiq.net/?p=976588
المناطق - واس:

تفقد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أمس، مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وذلك للوقوف على عمليات توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وتوثيقها، والاطلاع على سير العمل في عملية استقبال المساهمين والمساهمات لمقر المؤسسات في مكة المكرمة، وفق التدابير والإجراءات الاحترازية.
وشدد معاليه خلال الجولة على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقود التأسيس بشركات الطوافة كافة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع درجة الشفافية والحوكمة في منظومة أعمال الحج وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وكانت مؤسسات الطوافة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إتاحة التوقيع على عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف إلكترونياً، من خلال روابط إلكترونية لعموم المساهمين والمساهمات، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 1442هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 16 / 09 / 1442هـ وعلى مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى إتاحة التوقيع الحضوري لمن يرغب وفق التدابير والإجراءات الاحترازية خلال أيام العمل الرسمي من الساعة 11 مساءً إلى 1  بعد منتصف الليل، مع ضرورة حجز موعد للحضور عبر رابط المؤسسة.

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