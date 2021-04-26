احدث الأخبار

الإطاحة بمواطنَين و(5) مقيمين ارتكبوا (7) جرائم سرقة في مكة المكرمة
أبرز المواد
 نائب وزير الحج يتفقد سير عمل توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف
أبرز المواد
 ولي العهد: برامج رؤية 2030 حققت إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية
أبرز المواد
 مدني مكة يحذر من هطول أمطار غزيرة وسيول
أبرز المواد
 إغلاق 37 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في الطائف
أبرز المواد
 بلدي الرياض يقترح مواقع لإقامة ديوانيات لكبار السن في الأحياء
أبرز المواد
 القبض على مُفحط صدم سيارة الشرطة وهرب في القصيم
أبرز المواد
 القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مخدرات عبر سناب شات
أبرز المواد
 “التجارة”: توقيف 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو وسرقة على محال في جدة
أبرز المواد
 تأجيل موعد الجرعة الثانية 6 أشهر لمن يصاب بكورونا بعد الجرعة الأولى
أبرز المواد
 الفتح يتخطى التعاون برباعية في دوري المحترفين
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

الإطاحة بمواطنَين و(5) مقيمين ارتكبوا (7) جرائم سرقة في مكة المكرمة

الإطاحة بمواطنَين و(5) مقيمين ارتكبوا (7) جرائم سرقة في مكة المكرمة

أبرز المواد
نائب وزير الحج يتفقد سير عمل توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف

نائب وزير الحج يتفقد سير عمل توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف

أبرز المواد
ولي العهد: برامج رؤية 2030 حققت إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية

ولي العهد: برامج رؤية 2030 حققت إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية

أبرز المواد
مدني مكة يحذر من هطول أمطار غزيرة وسيول

مدني مكة يحذر من هطول أمطار غزيرة وسيول

أبرز المواد

الإطاحة بمواطنَين و(5) مقيمين ارتكبوا (7) جرائم سرقة في مكة المكرمة

الإطاحة بمواطنَين و(5) مقيمين ارتكبوا (7) جرائم سرقة في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=976593
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَين و(5) مقيمين من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

نائب وزير الحج يتفقد سير عمل توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف

نائب وزير الحج يتفقد سير عمل توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف
ولي العهد: برامج رؤية 2030 حققت إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية

ولي العهد: برامج رؤية 2030 حققت إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية
مدني مكة يحذر من هطول أمطار غزيرة وسيول

مدني مكة يحذر من هطول أمطار غزيرة وسيول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*