قوات الأمن البيئي تضبط مواطنًا اصطاد صقرًا في طريف

المناطق - واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع شرطة محافظة طريف مواطنًا اصطاد صقرًا بمنطقة الحدود الشمالية، ونشر فيديو بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم إحالة المخالف للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشددًا على أن صيد الصقور وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض يعد مخالفة للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وقرار منع صيد الصقور الصادر من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.



وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) في جميع مناطق المملكة.