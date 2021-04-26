لجان تحكيم “سينيمانا للفيلم العربي 2” تعتزم إعلان النتائج 27 مايو

المناطق- تبوك- فايز السميري:

تواصل لجان تحكيم مهرجان سينيمانا للفيلم العربي بنسخته الثانية أعمالها لاختيار الأفلام الفائزة بكل فئة من فئات المهرجان وهي فئة الافلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية وأفلام التحريك وذلك من خلال معايير تضعها كل لجنة من اللجان التحكيم.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة الفنانة مادلين طبر أنها هي وأعضاء لجنتها المكونة من الفنانة الليبية خدوجة صبري والفنانة العمانية شمعة محمد والمخرج الأردني خميس مجدلاوية قد توصلوا لهوية الفيلم الفائز بهذه الفئة وذلك من بين 52 فيلما اعتمدت مشاركتهم من قبل اللجنة الفنية.



وأشارت طبر إلى أن اختيار الفيلم جاء بصعوبة كبيرة وذلك لجودة الأفلام المشاركة والأفكار المقدمة من المخرجين الشباب الذين أثبتوا أنهم يملكون فكرًا سينيمائيا نعتز به كعرب بتنفيذها بهذه الطريقة المطورة، مشيرة أنها ستعلن عن اسم الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير والتي سميت بجائزة النجم الكبير الراحل محمود ياسين وذلك في ختام المهرجان 27 مايو المقبل عبر المنصة الإلكترونية.

كما قال رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية د.عبدالله أبو عوض إن الأفلام التسجيلية التي تم استلامها موضوعاتها مختلفة وهذا الأمر ساعده وساعد أعضاء لجنته وهم المخرج فائق جرادة من فلسطين، والمخرج إلتقي عبدالحي سعيد من موريتانيا، والمخرج فطيس بقنة من السعودية، حيث وضعوا مجموعة من المعايير لمقاربتها في تحكيم الأفلام وهي فكرة الفيلم وأهمية موضوعه بالإضافة إلى البناء الفني والدرامي في سيناريو الفيلم وما الرسالة التي يريد توصليها للمتلقي.

وذكر أبو عوض أن عدد الأفلام التي وصلت إلى اللجنة 26 فيلما، تراوحت مدتها الزمنية ما بين 6 دقائق إلى 30 دقيقة، وتناولت مختلف المواضيع، متمنيا للجميع التوفيق والفوز بجائزة هذه الفئة التي سميت باسم المنتج السينمائي الكويتي يوسف العميري.

وأنهت لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك استعراضها للأفلام ‏المقدمة للمسابقة من عدة دول عربية، والتي تتنافس على جائزة جامعة عفت لأفضل فيلم تحريك عربي، وهي ‏الجائزة التي تعد الأكبر مادياً على مستوى العالم العربي.‏



وتشكلت لجنة تحكيم أفلام التحريك من مخرج أفلام التحريك د. محمد غزالة من مصر، والمخرج السينمائي ‏د. مصطفى الشوكي من العراق، والمخرج السينمائي عبد الله البطاشي من عمان، ومخرج أفلام التحريك يوسف ‏البقشي من الكويت، حيث تسلمت اللجنة نحو 15 فيلماً متحركاً يتنافسون على جائزة المسابقة وجائزة لجنة ‏التحكيم على أن يتم الاعلان عن جوائز المسابقة في ختام مهرجان سينيمانا والذي سيقام في 27 مايو 2021‏.



وأشاد رئيس اللجنة د. غزالة ببادرة مسابقة سينيمانا لأفلام الرسوم المتحركة، والتي تعد الأولى التي يطلقها ‏مهرجان عربية للاحتفاء بهذا الفن، والذي ليس بجديد على العالم العربي، حيث كان أول فيلم عربي متحرك قد ‏صنع وعرض قبل 85 عاماً في مصر بعنوان مشمش أفندي، سنه 1936.

كما أشاد المخرج العراقي د. مصطفي الشوكي بكفاءة لجنة مسابقة سينيمانا لأفلام التحريك التي تميزت بالشفافية والمهنية والاحترافية التي عمل بها الزملاء، من خلال تعيين خطة وآلية التقييم والأسس من قبل رئيس اللجنة والاتفاق عليها من قبل الأعضاء وصولا ‏إلى النتائج.

في حين أشار الفنان الكويتي يوسف البقشي الى أن مشاركات مسابقة أفلام التحريك اتسمت بالتنوع من حيث ‏التصنيف وكذلك استخدام الوسائط المرئية المختلفة، كما ان جهود المشاركين كانت واضحة في محاولة توظيف ‏تقنيات التحريك وأدوات الاخراج السينمائي لتوصيل معنى ومحتوى مرموق.

وقال عضو لجنة التحكيم المخرج العماني عبد الله البطاشي إن أعمال التحريك بوصفها مجال مثير للدهشة ‏والخيال تتيح صناعة رؤية بصرية متفردة للفنون العربية، داعيًا إلى ضرورة إيجاد ‏فاعليات تدعم استثمار هذا الفن في واقع المجتمعات العربية بشكل أكبر من الموجود.