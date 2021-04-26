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إغلاق 62 منشأة وإتلاف 1040 كلجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط

إغلاق 62 منشأة وإتلاف 1040 كلجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط

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إغلاق 62 منشأة وإتلاف 1040 كلجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط

إغلاق 62 منشأة وإتلاف 1040 كلجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=976609
المناطق - عسير:

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 1652 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية حيث تم إغلاق 62 منشأة تجارية مخالفة وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات الغذائية للتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الأغذية حيث بلغ ماتم فحصه خلال الأسبوع الماضي 133 عينه.

ولفت الحويطي إلى أنه جرى ضبط 145 مخالفة وإتلاف نحو 1040 من المواد الغذائية الفاسدة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بعدة مواقع متفرقة في المحافظة، كما شدد سعادة رئيس البلدية بأن الجولات مستمره ولن يتم التهاون في ذلك مطلقا خصوصاً في كل ما يمس صحة وسلامة الإنسان داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير صحية من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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