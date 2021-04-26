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أمير عسير لمنسوبي الإمارة: افتحوا أبوابكم لقضاء حوائج المواطنين والمقيمين

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أمير عسير لمنسوبي الإمارة: افتحوا أبوابكم لقضاء حوائج المواطنين والمقيمين

أمير عسير لمنسوبي الإمارة: افتحوا أبوابكم لقضاء حوائج المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=976615

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على ضرروة العمل بروح الفريق الواحد، واستشعار الدور المناط بموظفي إمارة منطقة عسير، وتنفيذ التوجيهات بدقة والعمل بإتقان بالتكامل مع كافة القطاعات الأخرى بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة.

وأشار خلال كلمته مساء أمس الأحد في لقاء منسوبي الإمارة على مائدة الإفطار الرمضاني لسموه إلى عدد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من يمثل دور مقام الإمارة والمتمثلة في روح المبادرة وتحمل المسؤولية والعمل على قضاء حوائج الناس، اقتداءً بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتأكيدًا لما سار عليه نهج قادة هذه البلاد منذ توحيدها على يد الملك المؤسس رحمه الله .

وحث أمير عسير في ختام كلمته كافة الحضور على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بإتقان، والمبادرة بتسهيل كل مايتعلق بالمستفيدين، والتأكد من تحقيق سير العدالة وشمول التنمية في المنطقة، وتلقي احتياجات واستدعاءات المواطنين والمقيمين والنظر في أمورهم والعمل على تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم، وتطبيق سياسة الباب المفتوح ، مؤكدًا أن كل مخلص ومجتهد في عمله لن يجد سوى العز والمعزة في كل المواطن وذلك برصد إنجازاته ومبادراته وتذليل جميع التحديات التي تواجهه و تتويجه على منصات التكريم .

عقب ذلك شهد اللقاء عددًا من المداخلات التي رفع من خلالها المشاركين عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ،وسمو وزير الداخلية، وسمو أمير عسير -حفظهم الله – لحرصهم الدائم على ما يخدم المواطن والمقيم في كافة اتجاهات الوطن.

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