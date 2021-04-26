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امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق من المملكة

امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=976618
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،حائل ، تبوك، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول مساءا شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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