احدث الأخبار

كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟
أبرز المواد
 فيديو من حائل ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء
أبرز المواد
 رئيس البرلمان اليمني: استمرار التصعيد الحوثي على مأرب يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك
أبرز المواد
 الهند تسجل نحو 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي
أبرز المواد
 تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية الإيراني: ضحيت بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثوري
أبرز المواد
 مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال : “السعودية” أطلقت برنامج 2020 SV مواكبة لرؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 أمير عسير لمنسوبي الإمارة: افتحوا أبوابكم لقضاء حوائج المواطنين والمقيمين
أبرز المواد
 إغلاق 62 منشأة وإتلاف 1040 كلجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط
أبرز المواد
 ‏مرور الرياض يطيح بقائد مركبه تباهى بنشر مخالفته بمواقع التواصل
أبرز المواد
 لجان تحكيم “سينيمانا للفيلم العربي 2” تعتزم إعلان النتائج 27 مايو
أبرز المواد
 قوات الأمن البيئي تضبط مواطنًا اصطاد صقرًا في طريف
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟

كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟

أبرز المواد
فيديو من حائل ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء

فيديو من حائل ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء

أبرز المواد
رئيس البرلمان اليمني: استمرار التصعيد الحوثي على مأرب يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك

رئيس البرلمان اليمني: استمرار التصعيد الحوثي على مأرب يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك

أبرز المواد
الهند تسجل نحو 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي

الهند تسجل نحو 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي

أبرز المواد

رئيس البرلمان اليمني: استمرار التصعيد الحوثي على مأرب يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك

رئيس البرلمان اليمني: استمرار التصعيد الحوثي على مأرب يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك
http://almnatiq.net/?p=976632
المناطق - واس

بحث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفت، تطورات الأوضاع التي تشهدها اليمن وتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة مأرب.
وناقش اللقاء الذي جرى عبر الاتصال المرئي، الخطوات الضرورية والعاجلة لإيقاف الحرب التي تشهدها محافظة مأرب، التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وجهود الحل السياسي للأزمة اليمنية التي يقوم بها المبعوث الأممي وبرعاية الأمم المتحدة، علاوة على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية في مختلف المحافظات اليمنية ونهب الميليشيا لثروات الشعب اليمني وتوجيهها لتمويل عملياتها الحربية.
وأعرب البركاني وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن أمله في أن تتكلل جهود المبعوث الأممي لإيقاف الحرب في مأرب بالنجاح وتحقيق نتائج إيجابية وعاجلة.
وأكد رئيس البرلمان اليمني أن الحرب الدائرة في مأرب تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك، لا سيما وأن هناك المئات من الضحايا الذين يسقطون يوميًا جراء الحرب التي تشنها الميليشيا ضد السكان والنازحين والآمنين في المحافظة، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب ستؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية كبيرة ستصل أضرارها إلى كل أنحاء اليمن خصوصا إذا ما تعرضت منشآت النفط والغاز للأعمال الإرهابية الحوثية.
من جهته تطرق المبعوث الأممي إلى الجهود التي يبذلها مع جميع الأطراف لإيقاف الحرب في مأرب، وحماية السكان والنازحين، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ترفض كل أشكال الأعمال العسكرية التي يقوم بها الحوثيون وتدرك حجم المخاطر التي ستنتج عن تلك الأعمال وما سيتعرض له السكان والنازحين في مأرب.
ولفت جريفت الانتباه إلى أن الأمم المتحدة تبذل كل ما بوسعها لإيقاف المواجهات العسكرية وتجري تواصلها المكثف مع جميع الجهات التي يمكن أن تؤدي دورًا إيجابيا لإيقاف تلك المواجهات, وذهاب اليمنيين إلى طاولة المشاورات بصورة عاجلة والتزامهم بخيار السلام بعيدًا عن الخيارات الأخرى.

روابط ذات صلة

كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟

كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟
فيديو من حائل ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء

فيديو من حائل ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء
الهند تسجل نحو 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي

الهند تسجل نحو 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*