احدث الأخبار

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل وتحايل
أبرز المواد
 السوق المالية : فرض غرامات على 4 سيدات و10 رجال تلاعبوا بالأسهم
أبرز المواد
 بعد التسريب.. بومبيو “اسألوا ظريف عن مقتل سليماني”
أبرز المواد
 كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟
أبرز المواد
 فيديو من حائل ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء
أبرز المواد
 رئيس البرلمان اليمني: استمرار التصعيد الحوثي على مأرب يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك
أبرز المواد
 الهند تسجل نحو 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي
أبرز المواد
 تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية الإيراني: ضحيت بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثوري
أبرز المواد
 مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال : “السعودية” أطلقت برنامج 2020 SV مواكبة لرؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 أمير عسير لمنسوبي الإمارة: افتحوا أبوابكم لقضاء حوائج المواطنين والمقيمين
أبرز المواد
 إغلاق 62 منشأة وإتلاف 1040 كلجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل وتحايل

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل وتحايل

أبرز المواد
السوق المالية : فرض غرامات على 4 سيدات و10 رجال تلاعبوا بالأسهم

السوق المالية : فرض غرامات على 4 سيدات و10 رجال تلاعبوا بالأسهم

أبرز المواد
بعد التسريب.. بومبيو “اسألوا ظريف عن مقتل سليماني”

بعد التسريب.. بومبيو “اسألوا ظريف عن مقتل سليماني”

أبرز المواد
كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟

كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟

أبرز المواد

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل وتحايل

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل وتحايل
http://almnatiq.net/?p=976650
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وتمثلت الجرائم في النشل وتحايلهم على العمالة، بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية لبطاقاتهم البنكية، ومن ثم تبديل البطاقات بأخرى، وعثر بحوزتهم على (21) بطاقة لبنوك محلية، وقدرت قيمة المشتريات من بطاقات المجني عليهم بمبلغ (48,500) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

السوق المالية : فرض غرامات على 4 سيدات و10 رجال تلاعبوا بالأسهم

السوق المالية : فرض غرامات على 4 سيدات و10 رجال تلاعبوا بالأسهم
بعد التسريب.. بومبيو “اسألوا ظريف عن مقتل سليماني”

بعد التسريب.. بومبيو “اسألوا ظريف عن مقتل سليماني”
كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟

كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*