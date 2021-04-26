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فرع الإدارة العامة للمجاهدين بـ جازان تتمكن من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود وبحوزتهما ( 24,460 ) كجم من مادة الحشيش

فرع الإدارة العامة للمجاهدين بـ جازان تتمكن من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود وبحوزتهما ( 24,460 ) كجم من مادة الحشيش

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فرع الإدارة العامة للمجاهدين بـ جازان تتمكن من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود وبحوزتهما ( 24,460 ) كجم من مادة الحشيش

فرع الإدارة العامة للمجاهدين بـ جازان تتمكن من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود وبحوزتهما ( 24,460 ) كجم من مادة الحشيش
http://almnatiq.net/?p=976653
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المساندة والمهمات التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تمكنت – بفضل الله – من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثاني من العمر وبحوزتهما ( 24,460 ) كجم من مادة الحشيش المخدر، وقد جرى تسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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