احدث الأخبار

لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية في الرياض تحدد الجدول الزمني وآلية القبول
أبرز المواد
 العنف الأسري يتجاوب عبر “تويتر” مع مُطلقة تتعرض للتعنيف
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تقدّم خدماتها في مناطق عدة خلال الفترة المسائية بشهر رمضان
أبرز المواد
 أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد رفضه أن يتحول اليمن إلى منصة للهجمات على المملكة
أبرز المواد
 “المدفوعات السعودية” تمكن شركات التقنية المالية من الانضمام إلى نظام المدفوعات الوطني “مدى”
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
أبرز المواد
 اجتماع عربي يناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي على العملية التربوية في الأراضي العربية المحتلة
أبرز المواد
 فرع الإدارة العامة للمجاهدين بـ جازان تتمكن من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود وبحوزتهما ( 24,460 ) كجم من مادة الحشيش
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل وتحايل
أبرز المواد
 السوق المالية : فرض غرامات على 4 سيدات و10 رجال تلاعبوا بالأسهم
أبرز المواد
 بعد التسريب.. بومبيو “اسألوا ظريف عن مقتل سليماني”
أبرز المواد
 كيف أرعبت سلالة الهند العالم؟
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية في الرياض تحدد الجدول الزمني وآلية القبول

لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية في الرياض تحدد الجدول الزمني وآلية القبول

أبرز المواد
العنف الأسري يتجاوب عبر “تويتر” مع مُطلقة تتعرض للتعنيف

العنف الأسري يتجاوب عبر “تويتر” مع مُطلقة تتعرض للتعنيف

أبرز المواد
“الأحوال المدنية” تقدّم خدماتها في مناطق عدة خلال الفترة المسائية بشهر رمضان

“الأحوال المدنية” تقدّم خدماتها في مناطق عدة خلال الفترة المسائية بشهر رمضان

أبرز المواد
أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد رفضه أن يتحول اليمن إلى منصة للهجمات على المملكة

أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد رفضه أن يتحول اليمن إلى منصة للهجمات على المملكة

أبرز المواد

أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد رفضه أن يتحول اليمن إلى منصة للهجمات على المملكة

أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد رفضه أن يتحول اليمن إلى منصة للهجمات على المملكة
http://almnatiq.net/?p=976665
المناطق - واس:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الحفاظ على يمنٍ موحدٍ ومستقلٍ وذي سيادة كاملة على ترابه الوطني، يُمثل المنطلق الأساسي لأي تسوية للنزاع العسكري القائم في اليمن، رافضًا أن يتحول اليمن إلى منصة للهجمات على المملكة العربية السعودية أو أن يُصبح مصيره رهنًا بأجندات إقليمية لا تُبالي بمصالح اليمن أو بمعاناة اليمنيين.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، والذي تناول آخر مُستجدات الأزمة اليمنية، خاصة في ضوء التصعيد العسكري الذي يمارسه الحوثيون ضد مدينة مأرب.

وأشار أبو الغيط خلال اللقاء إلى أن العملية العسكرية التي يباشرها الحوثيون ضد مأرب، قد تتسبب في أزمة إنسانية كبرى تطال مئات الآلاف من اليمنيين، خاصة مع وجود ما يقرب من مليون لاجئ بالفعل في المدينة، مُشددًا على ضرورة ممارسة ضغوط دولية جادة على الحوثيين، والقوة الإقليمية التي تُساندهم، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها إن الأمين العام للجامعة العربية استمع إلى رؤية جريفيث وتقييمه للوضع الحالي في اليمن، وتم الاتفاق على أن الخطوة الأولى نحو أي تسوية سياسية تتمثل في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وبما يسمح بتخفيف الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني في مختلف ربوع البلاد.

روابط ذات صلة

لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية في الرياض تحدد الجدول الزمني وآلية القبول

لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية في الرياض تحدد الجدول الزمني وآلية القبول
العنف الأسري يتجاوب عبر “تويتر” مع مُطلقة تتعرض للتعنيف

العنف الأسري يتجاوب عبر “تويتر” مع مُطلقة تتعرض للتعنيف
“الأحوال المدنية” تقدّم خدماتها في مناطق عدة خلال الفترة المسائية بشهر رمضان

“الأحوال المدنية” تقدّم خدماتها في مناطق عدة خلال الفترة المسائية بشهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*