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العنف الأسري يتجاوب عبر “تويتر” مع مُطلقة تتعرض للتعنيف

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العنف الأسري يتجاوب عبر “تويتر” مع مُطلقة تتعرض للتعنيف

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http://almnatiq.net/?p=976671
المناطق - الرياض:

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات؛ مطالباً إياها بالتواصل معه لخدمتها.

وقالت صاحبة الحساب: إنها منفصلة ومعها أطفالٌ من طليقها، وتسكن مع أهلها؛ إلا أن بيئة أهلها لا تصلح لها بسبب التعنيف الذي تتعرّض له هي وأطفالها، وإنها ترغب في الخروج من منزل أهلها وأن تسكن في منزل مستقل، فهل يمكنها فعل ذلك بسبب تخوفها من أهلها أن يقوموا بالإبلاغ عنها؟ مطالبة مَن مرّ بهذه التجربة بأن يفيدها.

وردّ مركز تلقي بلاغات العنف الأسري على شكواها بقوله “أختي الكريمة نفيدك بأننا موجودون لخدمتك، ونأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”.

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