تقني الشرقية يوقع مذكرة تفاهم لتوظيف الخريجين

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وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم، لتوظيف 100 خريج في تخصصات الإنشاءات المعدنية، واللحام، وتشغيل وتركيب الالمنيوم، تشغيل آلات الإنتاج، والتقنية الإدارية، والحاسب الآلي برمجيات، والدعم الفني، والتقنية الميكانيكية، والتقنية الالكترونية، مع إحدى الشركات الوطنية.



ونصت المذكرة على التزام التدريب التقني بتزويد الشركة بقائمة الخريجين وتخصصاتهم، وتمكينها من الحصول على البيانات والمعلومات للتحقق من التحصيل التدريبي والعلمي للمتخرجين لاختيار ما يناسب سياستهم من الخريجين، وتقديم الإرشاد التقني والمهني وعقد لقاء توظيف عند الحاجة وحسب الإمكانيات المتاحة، وتوفير الفرص الوظيفية لخريجي التدريب التقني، وتصميم إعلان يوضح البرنامج والوظائف المتاحة ليتمكن المتقدم من التعرف على برنامج التوظيف.