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سمو أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة

سمو أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=976682
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة الدكتور ناصر الشمري وأعضاء المجلس، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وحث سموه الأعضاء على بذل جهود مضاعفة لخدمة المستفيدين من خدمات النادي من الصم وتقديم برامج تدريبية لمن يرغب في تعلم لغة الإشارة ليسهل التواصل مع الصم والتخاطب معهم.

وثمن الدكتور ناصر الشمري توجيهات سمو أمير المنطقة ودعمه للنادي وللصم في المنطقة، ومنها أبرم عدد من الشراكات مع القطاع الخاص لتوظيف (30) من الشباب والفتيات الصم.

وأشار إلى افتتاح فرع النادي النسائي ، مبيناً أن النادي سيعمل خلال الفترة القادمة على نشر تعلم لغة الإشارة بين أفراد المجتمع بدعم وتوجيه سمو أمير المنطقة.

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