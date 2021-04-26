القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا غرق الغواصة قبالة سواحل جزيرة بالي

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي.



وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي.



وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب “.