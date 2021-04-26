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أمانة جدة تغلق 62 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”

أمانة جدة تغلق 62 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”

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أمانة جدة تغلق 62 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”

أمانة جدة تغلق 62 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=976700
المناطق - واس:

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 62 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4065 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية، رصدت خلالها 99 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح ، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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