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بموافقة ملكية.. منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالأعضاء

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بموافقة ملكية.. منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالأعضاء

بموافقة ملكية.. منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالأعضاء
http://almnatiq.net/?p=976703
المناطق - واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

والمتبرعون هم : محمد منصور محمد آل تمام المنتشري ، وسعود صالح بن عبدالرحمن الشتوي ، وأحمد سالم بن دغمان العازمي ، ريم سفر مهدي القحطاني ، عبدالخالق علي آل عديف الحارثي .

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