القبض على ثلاثة مواطنين سرقوا 650 ألف ريال في الشرقية

المناطق - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم ، تمثلت بسرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء ، و مدرستين بمحافظة القطيف، حيث تُقدر قيمة المسروقات بمبلغ (650,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.