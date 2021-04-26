احدث الأخبار

“الشورى” يعتمد مشروع نظام النفايات وعقوباته تصل لـ 30 مليون ريال
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تبرم اتفاقية تعاونية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وعلى الجميع أخذ اللقاح
أبرز المواد
 السعودية تتقدم على 114 دولة في مؤشر الحماية الفكرية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن
أبرز المواد
 أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر السعيد
أبرز المواد
 القبض على ثلاثة مواطنين سرقوا 650 ألف ريال في الشرقية
أبرز المواد
 بموافقة ملكية.. منح خمسة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالأعضاء
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 62 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا غرق الغواصة قبالة سواحل جزيرة بالي
أبرز المواد
 “هدف”: دعم توظيف 25 ألف مواطن للعمل خلال شهر مارس
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

“الشورى” يعتمد مشروع نظام النفايات وعقوباته تصل لـ 30 مليون ريال

“الشورى” يعتمد مشروع نظام النفايات وعقوباته تصل لـ 30 مليون ريال

أبرز المواد
جامعة الأميرة نورة تبرم اتفاقية تعاونية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

جامعة الأميرة نورة تبرم اتفاقية تعاونية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أبرز المواد
الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وعلى الجميع أخذ اللقاح

الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وعلى الجميع أخذ اللقاح

أبرز المواد
السعودية تتقدم على 114 دولة في مؤشر الحماية الفكرية

السعودية تتقدم على 114 دولة في مؤشر الحماية الفكرية

أبرز المواد

أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر السعيد

أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر السعيد
http://almnatiq.net/?p=976709
المناطق - واس:

ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم ـ عن بعد ـ اجتماع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات لاستعراض خطة الأمانة في إجازة عيد الفطر السعيد.

كما استعرض الاجتماع خطة عمل تسوير الأراضي الفضاء، والإنفاق في الوكالات والإدارات العامة والبلديات إنجازات، وخطة معالجة التشوه البصري التي تضمنت إصلاح (109,420) متر مربع من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة (803,933) من الورود والأشجار، ومعالجة (124,085) متر من الأرصفة، ومعالجة (2,178) من واجهات المباني والمحلات، وإزالة (16,646) متر من الكتابات المشوهة، وإزالة (570,498) متر مكعب من مخلفات الردم، ومعالجة وضع (44,855) حاوية نظافة، وسحب (1016) سيارة متهالكة، وإزالة (3,727) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح (1361) محول كهرباء، وإزالة (1362) من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، وإصلاح (1066) لوحة إرشادية، وإزالة (1783) لوحة دعائية مخالفة، وإزالة (1053) من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع (1457) من البائعين الجائلين، وإصلاح (58,321) من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل (894,355) من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة (354) من العناصر المخالفة الغير مضمنة في رخصة البناء.

وأكد المهندس الجبير على تكثيف الأعمال الرقابية اليومية على كافة المراكز التجارية والأسواق ومنافذ البيع والمرافق العامة والوجهات البحرية والمتنزهات والساحات البلدية ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية، والعمل بالتعليمات الصادرة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

“الشورى” يعتمد مشروع نظام النفايات وعقوباته تصل لـ 30 مليون ريال

“الشورى” يعتمد مشروع نظام النفايات وعقوباته تصل لـ 30 مليون ريال
جامعة الأميرة نورة تبرم اتفاقية تعاونية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

جامعة الأميرة نورة تبرم اتفاقية تعاونية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وعلى الجميع أخذ اللقاح

الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وعلى الجميع أخذ اللقاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*