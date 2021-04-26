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شرطة الرياض تطيح بأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن

شرطة الرياض تطيح بأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن
http://almnatiq.net/?p=976712
المناطق - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن، واقتحموا منزلين في أحد أحياء مدينة الرياض يسكن بها عمالة وافدة، وسرقوا ما بحوزتهم من مبالغٍ مالية ومقتنيات، تحت التهديد بسلاحٍ ناري، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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