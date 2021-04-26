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الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وعلى الجميع أخذ اللقاح

الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وعلى الجميع أخذ اللقاح
http://almnatiq.net/?p=976719
المناطق - واس:

أكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة ، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا ، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (958) حالة مؤكدة وتعافي (1047) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9657) حالة منها (1290) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (413174) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (396604) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6913) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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