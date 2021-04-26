جامعة الأميرة نورة تبرم اتفاقية تعاونية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

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وقّعت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى اتفاقية تعاون مع المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، اليوم وذلك في مقر الجامعة .



وتهدف الاتفاقية إلى مد جسور التعاون بين الطرفين بما يساهم في تحقيق أهدافهما، من خلال دعم مجالين التدريب والبحث العلمي.



وتمثلت أوجه التعاون في عدة مجالات تضمنت الاستفادة من خبرات الطرفين في التدريب والتأهيل، والتعاون في مجال الابتكار والتمكين الذكي لذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون في مجالات التأليف والترجمة والبحث والتطوير في مجال الإعاقة، وإقامة المشاريع البحثية المشتركة التي تخدم ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والمهنية والإصدارات والمنشورات والمعلومات.



ويأتي ذلك انطلاقًا من دور جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في بناء شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في النهوض بالمرأة وتمكينها وريادتها وتميزها في شتى المجالات.