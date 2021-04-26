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وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية

وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية
http://almnatiq.net/?p=976729
المناطق - واس:

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدداً من منسوبي السفارة.

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