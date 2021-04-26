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أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=976736
الدمام - المناطق:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأحد، 1577 جولة رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 10 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 27 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت المتسوقين إلى تخيّر الوقت الأقلّ ازدحاماً وتحري التسوق الآمن خلال الشهر المبارك، وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.

وأهابت بالجميع التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك من خلال مركز 940.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “.

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