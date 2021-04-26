بلدية القطيف تغلق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”

المناطق - القطيف:

تواصل الفرق الرقابية ببلدية محافظة القطيف جولاتها الميدانية الرقابية والتثقيفية ضمن مبادرة (رمضان آمن) بمختلف مدن وبلدات المحافظة، حيث نفذت 3,971 زيارة على المنشآت والمحال التجارية والغذائية وسكن العمالة لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية.

وأسفرت هذه الزيارات التي جرت على مدى 14 يوماً الماضية عن إغلاق 16 منشأة مخالفة لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت البلدية استمرار تنفيذ الجولات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق وسكن العمالة، لضبط المخالفات والحدّ منها، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة حرصها على تلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة عبر منصة 940 ومختلف قنوات التواصل.

ودعت الجميع إلى التعاون معها والابلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها.