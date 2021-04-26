تعليم تبوك يعتمد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر من 5 ملايين ريال

المناطق- تبوك - فايز السميري:

بمتابعة من المدير ⁧‫العام للتعليم بمنطقة تبوك‬⁩ إبراهيم بن حسين العُمري أودعت إدارة الشوؤن المالية اليوم مكافآت شهر إبريل 2021م للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة بمبلغ (5،505،907) خمسة ملايين وخمسمئة وخمسة آلاف وتسعمئة وسبعة ريالات.



وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين المتوفين وإعانة الطلاب بمدارس المراكز.