احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل سفير السودان لدى المملكة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يعتمد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر من 5 ملايين ريال
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة يصل لـ 8.3 مليون جرعة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يصل الدوحة في زيارة رسمية
أبرز المواد
 “الشورى” يعتمد مشروع نظام النفايات وعقوباته تصل لـ 30 مليون ريال
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تبرم اتفاقية تعاونية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 الصحة: نرصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة وعلى الجميع أخذ اللقاح
أبرز المواد
 السعودية تتقدم على 114 دولة في مؤشر الحماية الفكرية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن
أبرز المواد
 أمين الشرقية يستعرض خطة الأمانة لإجازة عيد الفطر السعيد
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أمير القصيم يستقبل سفير السودان لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير السودان لدى المملكة

أبرز المواد
تعليم تبوك يعتمد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر من 5 ملايين ريال

تعليم تبوك يعتمد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر من 5 ملايين ريال

أبرز المواد
بلدية القطيف تغلق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”

بلدية القطيف تغلق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”

أبرز المواد
أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل سفير السودان لدى المملكة

أمير القصيم يستقبل سفير السودان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=976754
المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم سفيرَ جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسين بشير.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة وجمهورية السودان، متمنياً التقدم والازدهار للسودان حكومة وشعباً.

كما أشاد السفير السوداني بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، منوهاً بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين. 

روابط ذات صلة

تعليم تبوك يعتمد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر من 5 ملايين ريال

تعليم تبوك يعتمد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر من 5 ملايين ريال
بلدية القطيف تغلق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”

بلدية القطيف تغلق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا”
أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*