أمير القصيم يطلع على خطة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة

المناطق - القصيم:

دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إلى اهمية تعزيز وتنمية موارد مسارات العمل الخيري، والاستفادة من الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة – أعزها الله – لتحقيق مستهدفات القطاع الثالث من خلال البرامج والمبادرات التي تساند وتدعم العمل الخيري، وتعين على الوصول إلى المستفيدين.

وأكد سمو أمير القصيم، أن القطاع الثالث يبذل جهودا كبيرة في المنطقة ، ويساهم في استدامة العمل الخيري، لافتاً سموه بأن دمج مركز الإحسان الخيري مع جمعية الإحسان للخدمات الإجتماعية ، سيعطي مجالاً أكبر لزيادة التوسع في العطاء الخيري وتوحيد الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز قد استقبل بمكتبه بمقر الأمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الإجتماعية الدكتور محمد بن سليمان الفوزان وأعضاء مجلس الإدارة، بعد دمج مركز الإحسان الخيري مع جمعية الإحسان للخدمات الإجتماعية ببريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء إلى شرح موجز عن الخطة المستقبلية لجمعية الإحسان للخدمات الإجتماعية من رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الفوزان، الرامية إلى تعزيز الأدوار المنوطة بها والتوسع في برامج العمل الخيري وإطلاق المبادرات التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 استدامة القطاع الثالث.