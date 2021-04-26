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مدير تعليم حفرالباطن: جائحة كورونا أظهرت للعالم قوة ومتانة المملكة وحسن تخطيطها

مدير تعليم حفرالباطن: جائحة كورونا أظهرت للعالم قوة ومتانة المملكة وحسن تخطيطها
http://almnatiq.net/?p=976766
المناطق - الشرقية:

أكد مدير تعليم حفرالباطن محمد بن علي القحطاني، اليوم، أن جائحة كورونا أظهرت للعالم قوة ومتانة المملكة وحسن تخطيطها.

وقال القحطاني:”تحتفي المملكة، اليوم بالذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030م وهي رؤية قامت بدعم وتوجيه سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظه الله  –  ورسم خارطة طريقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،  وشهدت خلالها مملكتنا الغالية تطوراً في كافة نواحي الحياة وفق ما خُطط له من تنمية شاملة ساهمت في رسم خارطة الطريق لمملكة جديدة واعدة تواكب التقدم لرفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين على أراضيها بحياة كريمة في ظل الأمن والاستقرار، واليوم تقدمت وخطت خطوات جبارة لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية”.

وأضاف أنه “رغم الظروف الصعبة التي عصفت بالعالم إلا أن استجابة المملكة المتعلقة بالمجالات التعليمية خلال جائحة كورونا أظهرت للعالم قوة ومتانة المملكة وحسن تخطيطها في قطاع التعليم بما يتوافق مع رؤيتها وتحقيق أهدافها بحلول عام  2030م ، فقد استطاعت أن تواصل رحلتها التعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة دون توقف بدعم ومتابعة مستمرة من لدن قيادتنا الحكيمة – أدامها الله – والتي تؤكد دائماً على أهمية التعليم والاستثمار الأمثل لأبناء وبنات الوطن لضمان التقدم والاستمرارية بجميع مجالته”.

وأكمل: “نوعت وزارة التعليم جهودها للتعامل مع الأزمة في شتى الخيارات المتاحة، مما حقق سرعة الاستجابة للمتغيرات والتي جعلتها في مقدمة الدول المتطورة من خلال التحول إلى التعليم الإلكتروني (عن بُعد) عبر المنصات التعليمية بشكل فعّال التزماً بوعد قطعته دولتنا أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية”.

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