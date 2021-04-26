“تعليم القصيم” و”هدف” يهيئان الطلاب والطالبات لسوق العمل

المناطق - القصيم:



أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم، مذكرة تعاون لإكساب الطلاب والطالبات المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث وقع مدير عام التعليم محمد الفريح، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة محمد النهابي، اتفاقية التعاون وذلك بمقر الإدارة العامة للتعليم في شمال بريدة بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم القصيم إبراهيم الزميع.



وتهدف المذكرة لتعزيز العمل المشترك في مجال الإرشاد المهني والمساهمة في نشر ثقافته بين الطلاب والطالبات، والذي يسعى إلى أن يكون جزءا أساسيا في إعداد الأفراد لمستقبلهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع من خلال بناء قدراتهم العامة، ودعم اهتماماتهم وتطلعاتهم، ومساعدتهم في اتخاذ القرارات التعليمية والتدريبية والمهنية بما يتواءم مع رؤية المملكة ۲۰۳۰ من خلال “تعزيز وتنمية القدرات البشرية” لتأهيل مخرجات ذات قدرات تنافسية تسهم في بناء وطنها ودعم مسيرة التنمية فيه.



وبحسب مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” في تعليم القصيم إبراهيم الزميع، فإن مذكرة التعاون تتضمن إكساب الطلاب والطالبات المعارف والمهارات اللازمة للاستعداد لسوق العمل، وزيارة وعيهم بمتطلبات السوق من المهارات والمهن.



وأشار مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنات” في تعليم القصيم د. ريم الزيد، بأنه سيتم تنفيذ مجموعة من ورش العمل والجلسات الإرشادية المهنية للطلاب والطالبات في مجالات التطوير المهني، وكذلك ورش عمل للكادر التعليمي لرفع المهارات في مجال الإرشاد والتوجيه المهني.

