مجمع إرادة بالرياض يكرم أحد مستفيديه لصدور كتابه الأول بعد التعافي من المرض

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كرم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أحد المستفيدين من خدماته لصدور أول كتاب له والذي يحكي فيه تجربته مع المرض ورحلة العلاج والتأهيل ودور الأسرة في دعمه لاستقرار حالته، وذلك ضمن فعالية ملتقى المؤلفين الثاني الذي ينظمه المجمع بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2021م، وشمل التكريم عدداً من منسوبيه الذين تمكنوا من طباعة كتب متخصصة في مجال الصحة النفسية.



وأعرب المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني عن سعادته الكبيرة بنجاح المستفيد في تجاوز مرضه، معتبرا هذه المرحلة انجاز يفخر به جميع منسوبي المجمع، مقدرا للأسرة دورها الكبير في تعزيز تعافيه وتعاونها مع المجمع خلال رحلة العلاج والتأهيل، كما أعرب عن اعتزازه بالمؤلفين وبكل المتميزين في كافة المجالات التي تخدم الصحة النفسية وتطورها في المملكة مبينا أن كثيرا من الكتب جاءت في صميم التخصص، وهي نتاج الخبرات التي يملكها العاملون في المجمع وتمس الواقع بشكل كبير، مقدما شكره لهم وداعيا الجميع للحذو حذوهم.



من جهته قدم المستفيد كلمة بهذه المناسبة شكر فيها جميع من تعب معه من أجل أن تستقر حالته وخص بالشكر والديه وزوجته والمختصين في المجمع، كما رفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده لاهتمامهما بخدمات الصحة ومنها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، معربا عن سعادته بتأليف كتابه الأول الذي يلخص الطريق للمرضى للوصول للعلاج من واقع تجربة، ولأهل المريض لمعرفة طريقة التعامل مع ابنهم حتى تستقر حالته.



وشهد الحفل حضور المساعدين وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، وألقى خلاله الموظف إسماعيل هزازي كلمة المؤلفين، وكرم الدكتور القحطاني المؤلفين الدكتور محمد إسحاق والممرض إسماعيل هزازي وأخصائي اجتماعي أول وفية الهايف والمرشد الديني بالمجمع محمد الكثيري، والأستاذ حمد بن مشخص والأستاذ محمد عكام إضافة إلى تكريم خاص للمسفيد المتعافي.



بعد ذلك دشن الدكتور القحطاني المعرض المصاحب والذي ضم عدداً من مؤلفات الموظفين والموظفات.