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شرطة الرياض تحدد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق جمع ملبوسات

شرطة الرياض تحدد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق جمع ملبوسات

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شرطة الرياض تحدد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق جمع ملبوسات

شرطة الرياض تحدد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق جمع ملبوسات
http://almnatiq.net/?p=976796
المناطق - واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم، مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، مستغلاً طفليه في تنفيذ ذلك، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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