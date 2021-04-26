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صحة بيشة تشارك الجهات الأمنية والحكومية بضبط مخالفي تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة بيشة تشارك الجهات الأمنية والحكومية بضبط مخالفي تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=976816
المناطق_عسير

شاركت صحة بيشة الجهات الأمنية والحكومية بضبط مخالفي تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم القيام بأكثر من 180 جولة للمراكز والمجمعات التجارية والحدائق العامة خلال اليومين الماضيي.

وأوضحت صحة بيشة ، أنه تم تحرير مجموعة من المخالفات لمخالفي تطبيق الاحترازات من الأفراد والمؤسسات المخالفة.

ونوهت صحة بيشة على جميع المواطنين والمقيمين التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتؤكد على الجميع, بضرورة التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.

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