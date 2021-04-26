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تراحم تبوك توظف التقنية لخدمة أسر السجناء والمفرج عنهم

تراحم تبوك توظف التقنية لخدمة أسر السجناء والمفرج عنهم
http://almnatiq.net/?p=976830
المناطق_تبوك

وفرت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة تبوك ، وضمن جهودها نحو تسريع التحول الرقمي العديد من القنوات الإكترونية الداعمة لمستفيديها وتمكين الجهات المانحة والمتبرعين من إيصال مساعداتهم لأعمال اللجنة بكل يسر وسهولة .وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات العنزي أن ” تراحم ” ماضية قدماً نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من الجنسين من خلال توظيف التقنية في كافة مساراتها وأنشطتها الخيرية حيث تم مؤخراً إطلاق خدمة التبرع عن طريق رسائل الجوال ” SMS ” والتي تتيح للمتبرع إيصال مساهمته برسالة واحدة يرسل فيها الرقم ( 12 ) إلى الرقم الموحد في جميع شركات الاتصالات ( 5352 ) ليُخصم 12 ريالاً لمرة واحدة من حسابه وإيداعها في حسابات اللجنة .وقال بن ” نبات ”  تأتي هذه الخدمة مكملةً لمختلف الخدمات التي توفرها اللجنة عبر حساباتها في السوشل ميديا ومتجرها المتوافر على صفحات الويب سايت بالإضافة إلى أعمالها الميدانية  من أجل خدمة الأسر التي غاب عنها العائل ولها في أعناق الجميع حقوق كما قدمت ” اللجنة ” مبادرات عدة ومن أهمها :- مبادرة ” متعلم ذكي ومعلم طموح ” والتي استفاد منها الطلاب والطالبات خلال تقوية مراجعة منهجي اللغة االإنجليزية والرياضيات ومنهج لغتي  إلى جانب دعم برامج إصلاح السجناء بالوسائل التوعوية كالمحاضرات والندوات والزيارات وتهيئة السجناء وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد خروجهم من السجن وتقديم المساعدة الممكنة لهم وتذليل العقبات التي تقف في طريق أبنائهم .وحث المدير التنفيذي للجنة بمنطقة تبوك الميسورين للإسهام في تأمين احتياجات المستفيدين والمستفيدات من خدماتها ،وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف من خلال التبرع للجنة عبر أي من الطرق الإلكترونية أو عبر حساب اللجنة البنكي ( SA0680000500608019001184 ) .

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