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أمير الباحة يُشدِّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

أمير الباحة يُشدِّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين
http://almnatiq.net/?p=976834
المناطق_واس

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها، خلال شهر رمضان المبارك، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين .
ويأتي هذا التوجيه بعد إعلان إحصاءات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، حيث رُصد خلال الأيام الماضية 24288 مخالفة على مستوى المملكة، منها 534 مخالفة رُصدت داخل منطقة الباحة، فيما رصدت أمانة المنطقة والجهات المعنية 176 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
ودعا ‏سموه المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم، بدعم من القيادة الرشيدة والوزارات المعنية ، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال وجودهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، مؤكداً سموه أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى .

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